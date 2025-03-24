شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الفلسطينى: لابد من ترجمة التضامن العربي إلى موقف قوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، إلى "ترجمة التضامن العربي والإسلامي مع الفلسطينيين إلى موقف قوي وصارم"، وقال إنه "لا بديل عن الدعم العربي، وعن موقف عربي مساند للقضية الفلسطينية، وهو أمر واجب في أعناق العرب والمسلمين جميعا، شعوبا وحكومات".



وأضاف الهباش، في تصريح لقناة "النيل " للأخبار اليوم الإثنين، أن "القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية والإسلامية وقضية كل الأحرار في العالم، وأن العالم العربي والاسلامي يقع على عاتقه عبء كبير في حمل هذه القضية، وفي القيام بأعبائها، والوقوف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يتعرض لها".



وأكد أن الموقف العربي يشكل ركيزة وأساسا لموقف دولي، "وأن العالم سوف يتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ إذا وجد موقفا عربيا قويا".



واعتبر مستشار الرئيس الفلسطيني أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية "صنع مأساة الشعب الفلسطيني تاريخيا"، مطالبا المجتمع الدولي بمساندة الشعب الفلسطيني لحصوله على حقوقه.