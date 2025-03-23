شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف شهيد في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

جنوب قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 50.021 شهيدًا و113.274 جريحًا معظمهم أطفالًا ونساء.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 41 شهيدًا و61 مصابًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت إلى وجود آلاف الشهدآء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع.واستشهد 23 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف مدفعي وغاراتٍ جويةٍ إسرائيليةٍ الليلة الماضية وفجر اليوم، على مدينتيّ خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع بدء عمليةٍ عسكريةٍ إسرائيليةٍ بريةٍ في مدينتي بيت حانون ورفح.في السياق ذاته، أكدّ الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة عدد من المسعفين، بعد محاصرة قوات الاحتلال مركبة إسعافٍ أثناء تواجدها في منطقةٍ تعرضت للقصف في مدينة رفح جنوب القطاع.