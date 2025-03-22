شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على إرهابيين إثنين من جنسية أجنبية حاولا اختراق الحدود الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائري اليوم /السبت/، القضاء على إرهابيين إثنين يحملان جنسية أجنبية لدى اختراقهما حدود البلاد ، مؤكدا الحرص الشديد على حماية الحدود من أي محاولة اختراق.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أوردته وكالة الانباء الجزائرية، بأن قوات من الجيش، قضت على إرهابيين إثنين من جنسية أجنبية اخترقا حدود البلاد، وتم استرجاع (1) بندقية قناصة، وثلاثة مخازن ذخيرة، وكمية من الذخيرة، وهاتف ثريا ، وسيارة رباعية الدفع وأغراض أخرى.

وأضاف البيان أن هذه العملية تضاف إلى سلسلة النتائج النوعية المحققة ميدانيا واليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش على حماية الحدود الوطنية من أي محاولة اختراق.