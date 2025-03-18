شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 419 والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 419 شهيدًا و528 مصابًا، في سلسلة غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة في القطاع.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء في ظل استمرار الغارات الجوية على منازل وخيام ومراكز إيواء وتجمعات الفلسطينيين.وأشارت إلى أن مستشفيات قطاع غزة تعمل بإمكانيات بدائية لإنقاذ حياة الجرحى، مع استمرار إغلاق المعابر ونفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية.وطالبت الخارجية الفلسطينية بموقف دولي حازم لتثبيت الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، محذرة من إقدام الاحتلال على تنفيذ مخططاته بتهجير الفلسطينيين.وأكدت خارجية فلسطين في بيان، أن الحلول السياسية هي مدخل لتحقيق التهدئة ووقف العدوان واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، معتبرةً استمرار العدوان واستباحة دماء الأطفال والنساء والمدنيين العُزل يمثل هروبًا إسرائيليًا رسميًا من استحقاقات تثبيت وقف حرب الإبادة والتهجير وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، وتعطيلًا للجهود الدولية الداعمة لخطة إعادة الإعمار وتوحيد شطري الوطن، وتجسيد الدولة الفلسطينية.