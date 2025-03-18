الخليج اليوم .. بتوجيه الملك.. صرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناء على ما عرضه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، صدرت الموافقة على صرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار حرص القيادة على تلمّس احتياجات الأسر المستفيدة، وتأمين متطلباتهم في شهر رمضان.

كما تتضمن المعونة صرف 1000 ريال للعائل، و500 ريال لكل تابع، وستودع المبالغ مباشرة في الحسابات البنكية للمستفيدين الثلاثاء الموافق 18 رمضان.

ويأتي هذا الدعم استمرارًا لنهج القيادة في رعاية الفئات المستحقة، وامتدادًا لما توليه حكومة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من اهتمام في تحسين جودة الحياة، وتعزيز مستوى المعيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، لاسيما في شهر رمضان.