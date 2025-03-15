شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم صحفيون ومصورون.. استشهاد 9 فلسطينيين في شمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الضفة الغربية

الدمام - شريف احمد - استشهد تسعة فلسطينيين بينهم صحفيون ومصورون في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم نفّذته مسيّرة للاحتلال على شمال قطاع غزة.وأوضحت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى الإندونيسي شمال القطاع، أن مسيّرة حربية إسرائيلية استهدفت فريقًا إعلاميًا أثناء عمله في مدينة بيت لاهيا، مما أدى إلى استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم صحفيون ومصورون، وإصابة عدد آخر.وفي جنوب قطاع غزة، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة تل السلطان بمدينة رفح، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع.من ناحية أخرى، أصيب فلسطينيان بجروح مختلفة، في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات شهدها مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، ترافق ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية، وحرق مزيد من المنازل في مدينة جنين.وفي قطاع غزة، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة خربة العدس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.