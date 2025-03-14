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باكستان تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب ضد الفلسطينيين

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واس - إسلام آباد 0 تبليغ

باكستان تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب ضد الفلسطينيين

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الدمام - شريف احمد - أدانت باكستان منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إضافة إلى قطع الكهرباء، وطالبت بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والجرائم التي ترتكبها ضد الإنسانية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية شفقت علي خان أن السياسات الإسرائيلية القائمة على حصار الفلسطينيين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم تهدف إلى فرض التجويع وتفجير الأوضاع في غزة.
وأشار إلى أن ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي على الفلسطينيين في قطاع غزة قابلة للإدانة.

خسائر في أرواح الأبرياء

وأدان المتحدث الاعتداء الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي أدى إلى خسائر مأساوية في أرواح الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال.
باكستان تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب ضد الفلسطينيين - وفا 

ودعا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أية قيود.
وحث المجتمع الدولي على التدخل لإنهاء حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، ومحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والجرائم التي ترتكبها ضد الإنسانية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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