ولى العهد السعودى وبوتين يستعرضان "الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية"

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القاهرة - سامية سيد - استعرض ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين "الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية"، بالإضافة إلى "مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الجمعة.

وأكد ولي العهد السعودي "حرص المملكة على بذل كافة المساعي الحميدة لتسهيل الحوار، وكل ما يؤدي إلى الوصول لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا"، فيما جدد بوتين "شكره وتقديره للمملكة على جهودها البناءة ومساعيها الحميدة"، وفق ما ذكرت "واس".

وأفاد بيان للكرملين أن بوتين "أشاد بشدة بجهود الوساطة التي تبذلها السعودية"، وشكرها على "تهيئة الظروف المواتية لعقد المفاوضات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في الرياض في 18 فبراير".

وأضاف الكرملين أن بوتين والأمير محمد بن سلمان "أعربا عن ارتياحهما للمستوى العالي للتعاون الروسى السعودى، وأكدا التزامهما بمواصلة تطويره بطريقة ودية وبناءة".

وأشار إلى "مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الروسي السعودي في إطار أوبك بلس"، حيث تم التأكيد على "أهمية هذا الشكل الفريد لضمان استقرار سوق النفط العالمية والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين للمواد الخام على حد سواء".

وذكر الكرملين أنه "تم التأكيد على التزام روسيا والمملكة بالامتثال للالتزامات التي تعهدتا بها في إطار أوبك بلس".