شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: يجب توقف جميع أشكال العنف فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريلاش، أن جميع أشكال العنف في سوريا يجب أن تتوقف فلا شيء على الإطلاق يبرر قتل المدنيين.



وقال جوتيريش- في رسالة، حول سوريا، نشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة - إنه من المثير للقلق أن المستقبل المشرق الذي استحقه السوريون بات على المحك بعد ورود تقارير في الأيام الأخيرة تفيد بقتل مدنيين، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وذات مصداقية في الانتهاكات التي حدثت ومحاسبة المسؤولين عنها.



وأوضح أن السلطات المؤقتة التزمت مرارا ببناء سوريا جديدة قائمة على أسس شاملة وموثوقة لجميع السوريين، وقد حان وقت العمل الآن، فثمة حاجة ماسة إلى تدابير جريئة وحاسمة لضمان أن يعيش كل سوري بأمان وكرامة ودون خوف.



كما أكد جوتيريش، أن الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للعمل جنبا إلى جنب مع الشعب السوري ودعم انتقال سياسي شامل يضمن المساءلة، ويعزز التعافي الوطني، ويرسي أسس تعافي سوريا على المدى الطويل واندماجها في المجتمع الدولي.