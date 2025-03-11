شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: قطع الكهرباء جريمة حرب وعقاب جماعي ضد أهالي غزة والان نبدء بالتفاصيل

سياسة التجويع

الدمام - شريف احمد - وصف البرلمان العربي قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، ووصفه بأنه بأنه جريمة حرب وعقاب جماعي يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.وأدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، القرار مُحَذّرًا من تداعيات هذا التصعيد.وأكد اليماحي في بيان أمس الاثنين، رفض البرلمان العربي القاطع لهذا الإجراء غير المسؤول الذي يمثل انتهاكًا لكل القوانين والأعراف الدولية واتفاق وقف إطلاق النار.ووصف القرار بأنه جريمة حرب وعقاب جماعي يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل للضغط على كيان الاحتلال لإعادة الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة وإعادة إدخال المساعدات، مُحَذّرًا من التداعيات الكارثية لهذا القرار على المدنيين الأبرياء خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن.

قطع كيان الاحتلال الإسرائيلي إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة، حسبما قال مسؤولون يوم الأحد، وهو ما يؤثر على عمل محطة لتحلية مياه الشرب في جزء من القطاع، وهو ما وصفته حركة حماس بأنه يأتي في إطار "سياسة التجويع" التي ينتهجها الاحتلال.



وجاء هذا الإعلان يوم الأحد، بعد أسبوع من قطع الاحتلال جميع إمدادات السلع عن القطاع الذي يضم أكثر من مليوني شخص.

توقفت محطة توليد الكهرباء

وتعرضت غزة لدمار واسع جراء الحرب، وتعتمد على المولدات والألواح الشمسية لتوفير جزء من إمدادات الكهرباء.

وأعلن وزير الطاقة في كيان الاحتلال إيلي كوهين، يوم الأحد، أن الاحتلال أوقف إمدادات الكهرباء بشكل فوري إلى قطاع غزة المحاصر، مشيرًا إلى أنه وقع أمرًا بهذا الشأن ونشر صورة له على منصة إكس خلال التوقيع.

ويذكر أن إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة التي تنقل عبر كابلات قادمة من كيان الاحتلال ومصر كانت غير مستقرة منذ سنوات، وبعد اندلاع الحرب على غزة قبل عام ونصف، توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل.