شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تهدم منازل للفلسطينيين جنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

عدوان الاحتلال

الدمام - شريف احمد - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ستة منازل للفلسطينيين، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار كثيف في المناطق الشرقية من المدينة، في انتهاك إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48,297 شهيدًا و 111,733 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى وصول مستشفيات قطاع غزة 6 شهداء و11 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.وبينت أن من بين الشهداء شهيدين تم انتشالهما من تحت ركام المنازل المدمرة، وشهيدًا متأثرًا بإصابته، وثلاثة شهداء جدد في مناطق متفرقة من القطاع.