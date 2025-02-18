شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لتعزيز صمود سكان مخيمات شمال الضفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى تعزيز صمود الفلسطينيين في مخيمات شمال الضفة الغربية، التي تشهد عدوانًا إسرائيليًا خلف دمارًا كبيرًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال اجتماعه يوم الاثنين مع وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، ووزير التنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية ناصر قطامي، لبحث التدخلات الحكومية الطارئة في مدن شمال الضفة الغربية وبلداتها وقراها ومخيماتها، خصوصًا في مجالي الإغاثة والإيواء.

توفير مراكز إيواء

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني ضرورة توفير مراكز إيواء للعائلات التي لا يتوافر لها مأوى مؤقت، إلى حين انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي تتعرض للعدوان، على أن يجري بالتزامن مع ذلك، تحضير الخطط والموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

وشدد على أهمية أن تضطلع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بدورها ومسؤولياتها تجاه الفلسطينيين في المخيمات، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لتمكين وكالة الغوث من أداء التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.



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معبر رفح يستقبل مصابين فلسطينيين

استقبل معبر رفح البري اليوم الاثنين، 36 مصابًا فلسطينيًا، و56 مرافقًا لهم، قادمين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأفاد مصدر مصري مسؤول بالمعبر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن المصابين والمرضى الفلسطينيين يجري نقلهم لتلقي العلاج بمستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية.

23 شاحنة وقود وغاز

دخلت 290 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية اليوم، إلى قطاع غزة، من بينها 23 شاحنة وقود وغاز.

وأفاد مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح البري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن شاحنات المساعدات دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذي العوجة البري وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.