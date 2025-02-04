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دون تسجيل خسائر.. زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب الجزائر

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واس - الجزائر 0 تبليغ

  • دون تسجيل خسائر.. زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب الجزائر 1/2
  • دون تسجيل خسائر.. زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب الجزائر 2/2

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 3.5 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، مدينة البويرة الجزائرية.
وأفاد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الزلزال حُدّد بـ 3 كيلومترات جنوب شرق المدينة، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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