شكرا لقرائتكم خبر عن دون تسجيل خسائر.. زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 3.5 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، مدينة البويرة الجزائرية.وأفاد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الزلزال حُدّد بـ 3 كيلومترات جنوب شرق المدينة، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.