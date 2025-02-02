شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة جديدة من جيش الاحتلال للشعب اللبنانى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

"كل من يتحرك جنوبًا يعرض نفسه للخطر"، هذا محتوى رسالة تحذيرية جديدة من جيش الاحتلال لأهل لبنان، حيث حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اللبنانيين، وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال جيش الدفاع منتشرًا في الميدان ولذلك يمنع الانتقال جنوبًا. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر".

وأقدم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، على استهداف كاميرا قناة "الميادين"اللبنانية التي كانت مثبتة عند مدخل بلدة يارون الشمالي - جنوب لبنان.

وتم الاستهداف الإسرائيلي بواسطة "القناصة" ما أسفر عن تضررها وتحطمها.

ويوم الجمعة، وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي قطع الطريق الرئيسي، الذي يربط سوريا بلبنان، وهو الذي يربط بلدة طفيل اللبنانية ببلدة عسال الورد السورية في القلمون الغربيّ، في غارة شنها فجرا.

وفى التفاصيل، فقد فتحت الغارة الإسرائيلية حفرة بعمق سبعة أمتار وقطر عشرة أمتار، وتسببت بتضرر أعمدة التوتر وقطع خطوط استجرار التوتر الكهربائي بين سوريا ولبنان وفق موقع "ليبانون ديبايت".