شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرية النبى صالح غرب رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية، وانتشرت في شوارعها، دون أن يُبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.



وفي سياق متصل، أُصيب شابان فلسطينيان من بلدة إذنا غرب الخليل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أُصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية حوسان، غرب بيت لحم.