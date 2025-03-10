شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب نتنياهو يؤكد أنه سعى لإقالة رئيس جهاز "الشاباك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي،الأحد، تقريرا للقناة الـ 12، أفاد بأن بنيامين نتنياهو، سعى لحمل رونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) على تقديم الاستقالة، خلال اجتماعهما يوم /الخميس/ الماضي.



وكانت القناة قد ذكرت في وقت سابق أن الاجتماع بين نتنياهو ورونين بار كان "عصيبا للغاية"، ورفض خلاله بار الاستقالة.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان صحفي أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل): "من يعين رئيس الشين بيت (الشاباك) هو الحكومة، وليس رئيس الـ (شين بيت)".



وأضاف بيان مكتب نتنياهو: "هكذا جرت العادة دائما في الدول الديمقراطية"، فيما يبدو لتبرير خطوة نتنياهو.

وذكرت تقارير القناة أن رونين بار، أبلغ كبار الموظفين بالجهاز الأسبوع الماضي، أنه لن يستقيل حتى يتم إعادة الرهائن من قطاع غزة، وتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في هجمات 7 أكتوبر 2023.



وتدهورت العلاقات بين نتنياهو ورئيس جهاز الاستخبارات الداخلية (الشاباك) بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، حيث أقال رئيس الوزراء بار ورئيس الموساد ديفيد برنياع من رئاسة الفريق الذي يتفاوض على اتفاق هدنة غزة وتحرير الرهائن.