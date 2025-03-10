شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق: معظم الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب مع حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت مسؤولية تعثر مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وأعرب أولمرت - في تصريحات خاصة لقناة "الحرة الأمريكية" - مساء اليوم /الأحد/، - عن أمله في أن ترسل الحكومة الإسرائيلية وفدا إلى الدوحة غدا الإثنين، مبينا أن وصول الوفد الإسرائيلي يعني الاستعداد لوضع اللمسات الأخيرة على خطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.



وأضاف أن الوقت قد حان لإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن معظم الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب مع حماس.