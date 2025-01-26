الخليج اليوم .. الصليب الأحمر: اكتمال المرحلة الثانية من صفقة غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الصليب الأحمر، اليوم السبت، إنهاء المرحلة الثانية من عملية إطلاق سراح الأسرى والسجناء في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إذ نقل 4 أسيرات إسرائيليات من القطاع، وسهل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومقرها سويسرا، في بيان، أنها أجرت مقابلات مع 200 سجين فلسطيني قبل مغادرتهم السجون الإسرائيلية للوقوف على حالتهم الصحية والتأكد من هوياتهم.

وأضافت أنها نقلت 128 سجينا إلى غزة والضفة الغربية، بينما تابعت السلطات المحلية عملية إطلاق سراح باقي المحتجزين ونقلهم.

وإلى ذلك، أكدت حركة حماس، اليوم السبت، أن إسرائيل تتلكأ في تنفيذ شروط وقف إطلاق النار بمنع النازحين الفلسطينيين من العودة إلى شمال قطاع غزة، محذرة من أن مثل هذه التأخيرات قد تكون لها "تداعيات" على المراحل اللاحقة من الاتفاق.

وقالت الحركة في بيان: "لا زال الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بمواصلة إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى الشمال.. نحمل الاحتلال مسؤولية أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق وتداعيات ذلك على بقية المحطات".

وشهد، السبت، الإفراج عن 200 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية مقابل 4 جنديات إسرائيليات أفرجت عنهن حماس في وقت سابق، اليوم.

وغادرت حافلات تقل معتقلين فلسطينيين مفرجا عنهم ضمن صفقة التبادل، سجنَين إسرائيليَين، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وانطلقت الحافلات من سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة، وسجن كتسيعوت في النقب جنوب إسرائيل.

وأثناء خروج حافلات الصليب الأحمر من سجن عوفر الإسرائيلي وعلى متنها الأسرى، انتشرت قوات إسرائيلية بمحيط السجن لإبعاد أهالي المحتجزين.

وتوجهت حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله في الضفة الغربية.

محمد طوس

وفي وقت سابق، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن أقدم معتقل فلسطيني لدى إسرائيل، محمد طوس، سيكون ضمن الدفعة التي سيتم إطلاق سراحها، السبت.

ويبلغ طوس 69 عاما، وهو معتقل منذ العام 1985 وينتمي إلى حركة فتح، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، وأمضى 40 عاما بشكل متواصل في السجون الإسرائيلية، وسيكون ضمن المعتقلين الذين سيتم إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية، نقلا عن "فرانس برس".

وتتضمن قائمة المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم، السبت، 120 سجينا يمضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.

من جانبها، سلّمت حركة حماس، السبت، 4 إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة، قبيل الإفراج عن قرابة 200 معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية في وقت لاحق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد ذلك أنه تسلّم الإسرائيليات الأربع، وهن 4 مجندات تمّ إصعادهن قبل تسليمهن إلى الصليب الأحمر على منصة في إحدى ساحات مدينة غزة وسط تجمهر آلاف الأشخاص وانتشار لعناصر من كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، وسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد.

وأكد في بيان لاحق وصول المحتجزات إلى الأراضي الإسرائيلية، بينما عمّت أجواء الفرح إحدى الساحات في تل أبيب حيث تجمّع حشد من الإسرائيليين.

وهي الدفعة الثانية من التبادل بعد أسبوع على بدء تطبيق الاتفاق الذي تم برعاية أميركية وقطرية ومصرية، وشملت الدفعة الأولى، الأحد، 3 إسرائيليات مقابل قرابة 90 معتقلا فلسطينيا.