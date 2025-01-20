الخليج اليوم .. ترامب يعتزم توسيع نطاق اتفاقيات أبراهام لتشمل السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد المساعد المستقبلي للرئيس الأمريكي للأمن القومي مايك والتز أن الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب يخطط لتوسيع اتفاقيات أبراهام للتطبيع مع إسرائيل في الشرق الأوسط لتشمل السعودية





وقال والتز خلال مقابلة له على قناة "CBS"، إنه يعتقد أن بإمكان الإدارة الجديدة الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاقات أبراهام، مؤكدا أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب ستتمكن من توسيعها لتشمل اتفاقية بين إسرائيل والسعودية، كما شدد على أن هذا سيكون "إنجازا كبيرا"، مشيرا إلى أنه كان هدفا رئيسيا لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسنوات عديدة، حسب تعبيره.

ولم يجب والتز بشكل مباشر على سؤال حول ما إذا كان ترامب يدعم الآن حل الدولتين فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مكتفيا بالتذكير بأنه "في ولاية ترامب الأولى، كانت خطته تتوخى مسارا لحل الدولتين مع عدد من الشروط، من بينها "وقف تطرف الجيل القادم من الفلسطينيين"، وتفاصيل متعلقة بتقسيم الأراضي.

يذكر أن اتفاقات أبراهام أو الاتفاقيات الإبراهيمية، تم التوصل إليها عام 2020، وهي سلسلة من المعاهدات لتطبيع العلاقات الإسرائيلية مع البحرين والإمارات، وفي وقت لاحق أعلن السودان والمغرب تطبيع علاقاتهما مع تل أبيب.

ويشار إلى أنه، قبل هذه الاتفاقيات كانت إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع مصر والأردن فقط.