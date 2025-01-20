شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعيد انتشاره فى بلدات بالجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الجيش اللبنانى إعادة انتشار وحداته فى بلدات جنوب البلاد، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، وذلك بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل) واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.



وذكرت قيادة الجيش - فى بيان أذاعته الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان، أن وحدات الجيش تستكمل تعزيز التمركز فى بلدات "عين إبل ودبل ورميش - بنت جبيل بالقطاع الغربي" وبلدتَى "بنت جبيل وعيناتا فى القطاع الأوسط"، جنوب لبنان، بعد الانسحاب الإسرائيلى.



وأشارت إلى أن وحدات مختصة تتولى إجراء "المسح الهندسى" وإعادة فتح الطرق وإزالة الركام ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلى.



ونبَّهت قيادة الجيش، اللبنانيين، إلى عدم الاقتراب من المنطقة، والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية، إلى حين انتهاء الانتشار، فى إطار مواصلة إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته على السيادة اللبنانية.