شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الإفراج عن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه من المفترض الإفراج عن 4 محتجزين إسرائيليين جدد السبت المقبل ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل ضمن اتفاق غزة.

وأعلنت حركة حماس فى بيان أيضًا الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين سيتم مساء السبت المقبل.

وكانت الدفعة الأولى من تبادل المحتجزين والأسرى بين إسرائيل وحماس تمت بنجاح، بعد أن استقبلت إسرائيل 3 محتجزات إسرائيليات من الصليب الأحمر، بينما بدأ الصليب الأحمر فى إخراج الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر، الذين يصل عددهم إلى 90 أسيرًا.

وقال مسؤول إسرائيلى إن المحتجزات الثلاث بصحة جيدة، وجرى نقلهم إلى مستشفى تل أبيب، بحسب وكالة رويترز.