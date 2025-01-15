شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ الأحد ويتضمن 3 مراحل.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

اتفاق وقف إطلاق النار

الحرب في غزة

ثلاث مراحل

الدمام - شريف احمد - أوردت قناة "القاهرة الإخبارية" الأربعاء أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة الاحتلال والفصائل الفلسطينية الذي أعلنت قطر التوصل إليه، يهدف الى الإفراج عن "جميع المحتجزين" في غزة وعودة "الهدوء المستدام" الى القطاع الفلسطيني.ونقلت القناة المقرّبة من السلطات المصرية عن مصادر قولها إن اتفاق وقف إطلاق النار "يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة من مدنيين وجنود سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك".وأكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في مؤتمر صحفي عقد قبل قليل في الدوحة، مشيرا الى أنه سيدخل حيز التنفيذ الأحد.وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أصدر بيانا قال فيه إن "بنودا عدّة من الإطار بقيت غير محلولة، ونأمل أن تتمّ تسوية التفاصيل هذه الليلة"، بعد أن أعلنت مصادر متابعة للمفاوضات التوصل إلى اتفاق.وتشارك واشنطن والقاهرة في المفاوضات، إلى جانب الدوحة.ويأتي الاتفاق بعد أكثر من 15 شهرا على اندلاع الحرب في قطاع غزة، واستشهاد أكثر من 46707 فلسطينيين، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة.وقال رئيس الوزراء القطري إن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل الإفراج عن 33 رهينة إسرائيليا.وقالت "القاهرة الإخبارية" إن الاتفاق يشمل أيضا الإفراج عن "عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين" في السجون الإسرائيلية، و"على عودة الهدوء المستدام إلى قطاع غزة بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار".وأوضحت أن "الاتفاق الإطاري مكوّن من ثلاث مراحل مترابطة.. يجري تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال 42 يوما"، و"تتضمّن التوقف المؤقت عن العمليات العسكرية من الطرفين"، وانسحاب جيش الاحتلال "شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان ليتمركز على الحدود في جميع مناطق قطاع غزة".كما سيتوقف طيران الاحتلال الحربي والاستطلاعي "موقتا في غزة يوميا لمدة عشر ساعات"، وفق المصادر.وتابعت أن المرحلة الأولى ستسمح "بعودة النازحين إلى منازلهم دون عوائق خاصة إلى مناطق الشمال" حيث كثفت حكومة الاحتلال عملياتها العسكرية خلال الأشهر الماضية.من جهة أخرى، نقلت القناة عن مصدر أمني مصري أن "التنسيق جار بشأن فتح معبر رفح" بين قطاع غزة ومصر بهدف "إدخال المساعدات الدولية" الى القطاع الفلسطيني الذي يعاني من كارثة إنسانية.وقال المصدر إن "مصر تستعد لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات" إلى القطاع.