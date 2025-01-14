شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولى لإدانة جرائم ميليشيا الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الخارجية السودانية، إنها تدعو المجتمع الدولى لإدانة الجرائم النكراء التى ترتكبها ميليشيا الدعم السريع، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأوضحت الخارجية السودانية، أن ميليشيا الدعم السريع تستهدف تدمير الدولة وبنياتها التحتية ومؤسساتها الخدمية، مشيرة إلى أن استهداف سد مروي جريمة إرهابية متكاملة الأركان نفذتها ميليشيا الدعم السريع.

وشددت الخارجية السودانية على أن انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من البلاد جراء هجوم بالمسيرات من قبل ميليشيا الدعم السريع استهدف محطة توليد الكهرباء بسد مروي.