شكرا لقرائتكم خبر عن نواف سلام يبدأ اجراءات تشكيل الحكومة اللبنانية الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، الأربعاء، إجراء الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، في إطار مساعيه لتشكيل الحكومة الجديدة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزاف عون كلَّف سلام بتشكيل الحكومة بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة.

وحصل سلام على تأييد 84 صوتاً مقابل 9 أصوات لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حين لم يُسم 35 نائباً أي أحد خلال المشاورات التي جرت الاثنين.