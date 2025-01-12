الخليج اليوم .. الحوثيون يقتحمون إحدى قرى البيضاء بعد حصارها لأسبوع

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اقتحمت جماعة الحوثي، اليوم السبت، قرية "حنكة آل مسعود" في منطقة الخشعة بقيفة رداع بمحافظة البيضاء، وسط البلاد بعد أكثر من أسبوع من حملتها وحصارها وهجومها على المنطقة.

وقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي قطعت شبكة الاتصالات والإنترنت عن قرية "حنكة آل مسعود" بمديرية القريشية وخاضت اشتباكات عنيفة مع أهالي المنطقة استخدمت خلالها السلاح الثقيل والطيران المسير، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين وتضرر منازل المواطنين.





ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين نفذوا حملة اعتقالات بحق السكان بعد اقتحامهم وسيطرتهم على منطقة الخشعة.

من جهتها، أدانت الولايات المتحدة الهجوم الذي يشنه الحوثيون منذ أيام، وأشار السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن إلى عمليات القتل والإصابات والاعتقالات التي يرتكبها الحوثيون بحق الأبرياء، وقال إنها تحرم الشعب اليمني من السلام ومن مستقبل مشرق.

وتشن جماعة الحوثي منذ أيام حملة عسكرية ضد أهالي قرية "حنكة آل مسعود" بمديرية القريشية التابعة لقيفة رداع في محافظة البيضاء، مستخدمةً الأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة، مع تشديدها الحصار على القرية، تحت مبررات استهداف مطلوبين رفضوا تسليم أنفسهم لأجهزتها الأمنية.