شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيبات جديدة من الشرطة السودانية فى مدينة ود مدنى بعد تحريرها من الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الشرطة السودانية، أنها شرعت فى اتخاذ اجراءات وترتيبات لازمة، لعودة الخدمات الشرطية بصورة كاملة إلى مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وذلك عقب إعلان الجيش تمكنه من الدخول إلى المدينة بعد أكثر من عام من سيطرة الدعم السريع عليها.

وكشفت رئاسة الشرطة فى بيان لها، أنها ستعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى أحياء المدينة، وتنظيفها من كافة مخلفات الحرب وآثار الخراب التي خلفتها قوات الدعم السريع، وفقا لموقع المشهد السوداني.

وأكدت الشرطة فى بيانها أنها ستظل سندًا للقوات المسلحة السودانية، وحلفاءها، لحماية أرض السودان وشعبه وفقًا لدورها كجزء من المنظومة الوطنية، مشيرة إلى أن الانتصار الذي تحقق بتحرير ود مدني لم يكن ليتحقق "لولا التفاف الشعب السوداني حول جيشه ومؤسساته الوطنية"، على حد وصفهم.

وأكدت القوات الشرطية التزامها بمواصلة العمل مع كافة أبناء الشعب السوداني في سبيل ترسيخ قيم الأمن والسلام، ونبذ كل أشكال الفرقة، وناشدت المواطنين بمواصلة دعمهم للجيش والأجهزة النظامية الأخرى.

