شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يقصف بالمدفعية الثقيلة مواقع الدعم السريع في الخرطوم بحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افادت وسائل إعلام، بان الجيش السوداني يقصف بالمدفعية الثقيلة مواقع الدعم السريع في الخرطوم بحري



ومن جهته قال رئيس مجلس السيادة في السودان، عهد قواتنا المسلحة للشعب أن تسترد وتطهر كل شبر دنسته المليشيا، وأكد على ان " النصر على المتمردين سيكون قريبا جدا.

وأعلن الجيش السوداني، السبت، دخوله مدينة ود مدني بوسط البلاد وطرده قوات الدعم السريع منها، وهي خطوة ستمثل حال نجاحها أكبر مكسب للجيش خلال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.

ونشر الجيش مقطعا مصورا ظهر فيه على ما يبدو جنود داخل مدينة ود مدني، وهي عاصمة ولاية الجزيرة ومركز تجاري وزراعي تسيطر عليه قوات الدعم السريع منذ ديسمبر 2023.