الخليج اليوم .. "سنتكوم": نفذنا ضربات ضد منشآت تخزين أسلحة في اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني - أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" أن قواتها نفذت ضربات ضد منشآت تخزين أسلحة تحت الأرض بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

البحر الأحمر، المدمرة الموجهة بالصواريخ يو إس إس أرلي بيرك (DDG 51)، أرشيف / Globallookpress

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان "نفذت (CENTCOM) ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة (ACW) داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن يوم 8 يناير".

وأضاف البيان "استخدم الحوثيون هذه المنشآت لشن هجمات ضد سفن حربية وسفن تجارية تابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

وأشار إلى أنه "‏لم تقع إصابات أو أضرار في صفوف القوات الأمريكية أو معداتها".

وختم البيان "‏تأتي هذه الضربات في إطار جهود القيادة المركزية الأمريكية الرامية إلى تقليص محاولات الحوثيين لتهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة".

وصباح الخميس، أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيون) بتعرض عدد من المحافظات في اليمن لغارات جوية.

وذكرت قناة "المسيرة" أن "عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف منطقة جربان جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء".

كما قالت إن "3 غارات أمريكية بريطانية استهدفت مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران"، وأشارت إلى أن "الغارات طاولت أيضا مديرية اللحية في محافظة الحديدة، غربي اليمن".