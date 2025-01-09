الخليج اليوم .. "المسيرة": غارات أمريكية-بريطانية على عدد من محافظات اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني - أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيون)، اليوم الخميس، بتعرض عدد من المحافظات في اليمن لغارات جوية.

وذكرت قناة "المسيرة" أن "عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف منطقة جربان جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء".

كما قالت إن "3 غارات أمريكية بريطانية استهدفت مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران"، وأشارت إلى أن "الغارات طاولت أيضا مديرية اللحية في محافظة الحديدة، غربي اليمن".

من الجدير ذكره، أن الحوثيين باشروا منذ نوفمبر 2023 باستهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيرات، تضامنا مع قطاع غزة.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، ما أسفر عن قتلى وجرحى ودمار في منشآت بنى تحتية.

وكانت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) أعلنت في 6 يناير الجاري أنها استهدفت حاملة طائرات أمريكية شمالي البحر الأحمر، وعددا من الأهداف العسكرية والحيوية الإسرائيلية في يافا وعسقلان.