شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود إثر انفجار عبوات ناسفة في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين خلال معارك شمال قطاع غزة.

وبحسب تقارير أخبارية، فإن الجيش الإسرائيلي أكد على أن مقتل الجنود الثلاثة كان بسبب انفجار عبوات ناسفة وضعت على دبابة في بيت حانون شمال غزة.

وأضافت التقارير أن تحقيقا أوليا كشف أن عبوة ناسفة انفجرت فى دبابة أدت إلى مقتل 3 جنود وإصابة 3 أحدهم بحالة خطرة.