شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستقبل العام الجديد 2025 بعروض مبهرة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة العام الجديد 2025 بعروض مبهرة وألعاب نارية، حيث استضافت مواقع عديدة في الدولة فعاليات متنوعة للاحتفال برأس السنة الجديدة.

وشهدت العديد من المواقع في أبوظبي مثل كورنيش أبوظبي، وجزيرة ياس، وجزيرة الحديريات، وغيرها من المواقع عروضا متنوعة ومذهلة للألعاب النارية.



من جهتها، شهدت دبي إطلاق أكثر من 45 عرضا للألعاب النارية في 36 موقعا على مدار ليلة رأس السنة الميلادية 2025، شملت أشهر المواقع السياحية والفندقية والتجارية.

ومن أبرز المواقع التي استضافت العروض، برج خليفة، وبرواز دبي، ومدينة إكسبو، والقرية العالمية، وفندق جميرا بيتش "مجموعة جميرا"، وحي دبي للتصميم، وبلو ووتر "ذا بيتش جي بي آر"، والسيف، ودبي فيستيفال سيتي، ودبي باركس آند ريزورت، وحتا، وشاطئ "جيه 1 لامير".



ألعاب نارية