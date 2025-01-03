شكرا لقرائتكم خبر عن 35 شهيدا فى غارات للاحتلال على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان الجمعة، 03 يناير 2025 02:32 م

أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 35 شهيدا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. كما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة البيرة. وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بسقوط 4 شهداء في استهداف الاحتلال مواطنين في حي النصر غرب مدينة غزة، بينما طائرات الاحتلال تستهدف مستودعا على طريق صلاح الدين قرب بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

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