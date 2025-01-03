شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تشيد بجهود الجيش اللبنانى الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت السفارة الأمريكية أن رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال جاسبر جيفرز، يرافقه ضباط من الجيش اللبناني ، زاروا اليوم الجمعة جنود الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني.

تضمنت الرحلة زيارة الى بلدة الخيام، وهي أول منطقة حدودية تنتقل بالكامل إلى السيطرة اللبنانية منذ توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر الماضى.

وخلال الزيارة، أشاد الجنرال جيفرز بحرفية الجيش اللبناني وتفانيه، فهو يعمل على مدار الساعة لتوفير الأمن وتفكيك الذخائر غير المنفجرة، لكي يتمكن المواطنون اللبنانيون من العودة بأمان إلى ديارهم.

يذكر أن الجيش اللبناني أزال أكثر من 9800 قطعة من الذخائر المتفجرة من أكثر من 80 موقعًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.