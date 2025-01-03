شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة العراقية: عودة السوريين مرهونة بتهيئة الظروف المناسبة والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية عملهم على تأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة، وتضم مكونات الدولة كافة.

كما قالت وزارة الهجرة العراقية إن عودة السوريين الموجودين في العراق مرهونة بتهيئة الظروف المناسبة، وبدأوا تسيير رحلات لنقل اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلدهم، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.