بطولة إنكلترا: فوفانا مهدد بالغياب عن تشلسي حتى نهاية الموسم

الرياص - اسماء السيد - لندن : قال الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب فريق تشلسي الإنكليزي الجمعة إنّ خسارة المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا للفترة المتبقية من الموسم تُعدّ "خسارة كبيرة" بعدما تبيّن أنّ إصابته في الركبة قوية.

وسبق أن ابتعد فوفانا (24 عاما) عن الملاعب لفترة تخطت الشهر، لكنه من المرجح أن يغيب لفترة أطول هذه المرة لتستمر معاناته من الإصابات في "ستامفورد بريدج".

ومنذ انضمامه من ليستر سيتي مقابل 87 مليون دولار أميركي في عام 2022، اكتفى فوفانا بالمشاركة في 32 مباراة.

وقال ماريسكا "مع الأسف قد يبتعد حتى نهاية الموسم".

وتابع "إنه يعاني من إصابة في أوتار الركبة ومع الأسف سوف نخسره لفترة".

وأضاف "لقد قلت مرات عدّة بأنني أحبّ ويسلي وبالطبع فإنّ عدم توافره معنا هو خسارة كبيرة لنا".

وسيترافق غياب فوفانا أيضا مع خسارة مواطنه المدافع بينوا بادياشيل حتى شباط/فبراير.

لكنّ النادي اللندني سيستعيد في وقت قريب خدمات القائد ريس جيمس والبلجيكي روميو لافيا قبيل مواجهة كريستال بالاس السبت في الدوري المحلي.

وتلاشت آمال البلوز بإمكانية إحراز اللقب بعدما اكتفى بحصد نقطة واحدة من أصل تسع ممكنة أمام كل من إيفرتون، فولهام وإيبسويتش خلال فترة الأعياد.