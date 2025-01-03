شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو هدف تل أبيب فى اليمن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت إسرائيل فى الفترة الأخيرة غاراتها على مواقع حوثية مختلفة في اليمن ، وفيما تقول تل أبيب إن تلك الغارات ردا على الصواريخ الحوثية.

وأفادت مصادر أخرى بأن إسرائيل تبحث في مناطق سيطرة الحوثيين عن ما يطلق عليه "خلاطات الوقود الصلب"، التى تزود الصواريخ الباليستية والدقيقة بالوقود الصلب لضمان وصولها إلى هدفها والمراوغة في الجو.وفق موقع "لبنان24".

ويصل سعر الخلاط الواحد إلى مليوني دولار تقريبا، وقد تمكنت إسرائيل من تدمير 12 خلاطاً من هذا النوع في إيران في أكتوبر الماضي، وآخر في الضاحية الجنوبية لبيروت، وواحدا في البحر، وآخر في سوريا، في عملية نوعية كشف عنها الجيش الإسرائيلي أمس الخميس.

أما أهم الاختلافات بين الصواريخ العاملة بالوقود السائل وتلك العاملة بالوقود الصلب، فإن الأولى تحتاج إلى التزود بالوقود قبل فترة قصيرة نسبياً من الإطلاق، على عكس الوقود الصلب الذي يُعبأ ويخزن في الصاروخ لحين استخدامه.

ومن الخصائص الأساسية للصواريخ العاملة بنظام الوقود الصلب أيضا أنها أكثر ثباتاً؛ إذ يمنحها الوقود الصلب قدرة أكبر على التوازن خلال التحليق، ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تمنح قدرة أكبر على الحركة خلال عمليات الإطلاق، نظراً لغياب الحاجة إلى تعبئة الصواريخ بالوقود.