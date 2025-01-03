شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 أطفال إثر قصف للاحتلال على حي الزيتون في مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 أطفال، اليوم الجمعة، إثر غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة غزة.

وقال مراسلنا، إن طيران الاحتلال استهدف بالصواريخ محيط مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 أطفال وجرح عدد من المواطنين.

كما استشهد مواطن، وأصيب آخرون، جرّاء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مخبز الشرق في شارع النصر غربي مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية، إن 42 شهيدا ارتقوا منذ فجر اليوم، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة.