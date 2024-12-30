شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "التعاون الخليجى": ندعم لبنان فى هذه المرحلة الحساسة ونسانده لتحقيق الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إن البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي الـ (46) للمجلس الوزاري، يؤكد دعم المجلس للبنان في هذه المرحلة الحساسة، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ومساندته لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه البديوي مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب ، وأوضح البديوي ، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" ، أن البيان أكد مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية.



وأشار إلى أن البيان شدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان، خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا ، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وعلى أهمية مواصلة التنسيق الإقليمي والدولي ، والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.