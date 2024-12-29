شكرا لقرائتكم خبر عن الإيسيسكو تدعو المختصين للمساهمة فى مؤلف جماعى حول السلام والتراث الاجتماعى والثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الباحثين والمختصين وطلبة الدراسات العليا، إلى المساهمة بأوراق علمية للنشر ضمن مؤلف جماعي حول "السلام والتراث الاجتماعي والثقافي : لمحة عن الموارد الداخلية لثقافة السلام"، الذي ستصدره المنظمة في شهر ديسمبر من عام 2025، بمبادرة من شبكة خبراء الإيسيسكو في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وذلك ضمن جهود الإيسيسكو لنشر قيم السلام والتعايش والحوار الحضاري.



وحددت المنظمة ملامح الأوراق العلمية المطلوبة، حيث يجب أن تتناول محور ثقافة السلام، وهل هي مفهوم أصيل في المجتمعات التقليدية غير الغربية ؟، أو محور ثقافة السلام والأدب الشفهي والممارسات والاستخدامات والمحظورات العرفية، أو ثقافة السلام والآليات الداخلية لتحويل الصراع، أو ثقافة السلام والإيكولوجيا التقليدية، والمؤسسات والجهات الفاعلة المسؤولة عن الموارد الثقافية الداخلية.



ومن المقرر أن تخضع جميع المساهمات المقدمة لعملية تقييم دقيقة من قبل لجنة خبراء من داخل الإيسيسكو وخارجها، لضمان جودتها العلمية وأصالتها ، ولا يجب أن يتجاوز ملخص الدراسة العملية 300 كلمة، على أن يرسل للمنظمة عبر بريدها الإلكتروني حتى 28 فبراير المقبل.