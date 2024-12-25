شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال وإثيوبيا يبحثان التسوية السلمية للتوترات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى نائب وزير الخارجية الصومالي علي عمر مباحثات مع نظيره الإثيوبي ميسجانو أرغا في إطار عملية التسوية السلمية.

وأشارت الخارجية الصومالية في بيان لها بشأن المباحثات التي جرت في أديس أبابا، الثلاثاء، إلى أن الجانبين "أكدا التزامهما بتعزيز الحوار وتحسين علاقات العمل بين البلدين، وفي الوقت ذاته أكدا على الالتزام بالسيادة والوحدة واستقلال وسلامة أراضي بعضهما البعض".

وقدم عمر احتجاجا للجانب الأثيوبي بشأن هجوم على قواعد عسكرية صومالية يوم 23 ديسمبر، يحمل الصومال القوات الإثيوبية المسؤولية عنه.

وقالت الخارجية الصومالية إن نائب الوزير الإثيوبي أكد "استعداد حكومة إثيوبيا لبدء تحقيق فوري والعمل مع حكومة الصومال الاتحادية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث".

بدورها، نفت الخارجية الإثيوبية علاقة إثيوبيا بالهجمات على القواعد الصومالية، وحملت "طرفا ثالثا يسعى للحيلولة دون تحقيق السلام" بين الصومال وإثيوبيا مسؤولية الحادث.

وأضافت الخارجية الإثيوبية أن الجانبين بحثا الجهود المطلوبة للحفاظ على السلام والأمن والعمل على تحسين العلاقات الثنائية حتى تنفيذ إعلان أنقرة بالكامل وتسوية الخلافات بين البلدين.

يذكر أن الصومال وإثيوبيا وقعتا في وقت سابق من الشهر الجاري على إعلان أنقرة لتسوية الخلافات وتأكيد احترام كل من البلدين سيادة وسلامة أراضي الآخر في أعقاب التوترات بشأن الاتصالات بين إثيوبيا وإقليم صوماليلاند الذي أعلن انفصاله عن الصومال منذ 1991.