شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم قرية حوسان غرب بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

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اندلاع مواجهات شديدة

الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الخميس، قرية حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية.وقال مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في منطقتي "المطينة" و"الشرفا"، ونصبت حاجزًا عسكريًا ومنعت مرور الفلسطينيين، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها.وأضاف حمامرة أن مواجهات اندلعت في القرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.