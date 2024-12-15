الخليج اليوم .. لوكاشينكو في سلطنة عمان لبحث تعزيز التعاون (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

جرت اليوم الأحد بقصر العلم العامر في مسقط مراسم استقبال رسمية للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي وصل إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.

وكالة الأنباء العمانية

وعقب انتهاء مراسم الاستقبال تعقد جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين برئاسة سلطان عمان هيثم بن طارق والرئيس لوكاشينكو لبحث تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات.

ووصل لوكاشينكو سلطنة عمان مساء أمس السبت في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وكان وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي في مقدمة مستقبلي الرئيس البيلاروسي والوفد المرافق له لدى وصولهم المطار السلطاني الخاص.

ويضم الوفد البيلاروسي فيكتور لوكاشينكو نجل الرئيس، رئيس اللجنة الأولمبية البيلاروسية ووزير الخارجية مكسيم ريزينكوف، إضافة إلى وزيري الصناعة، والزراعة والأغذية، وسفير بيلاروس لدى سلطنة عمان.

وقال ديوان البلاط السلطاني في بيان نشر السبت إن زسيارة لوكاشينكو تأتي "في إطار تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية التي تربط سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس في مختلف المجالات المشتركة بينهما سعيا لكل ما من شأنه تحقيق المزيد من الازدهار والنماء خدمة لمصالح البلدين الصديقين، وبما يحقق تطلعاتهما وآمالهما".

المصدر: وكالة الأنباء العمانية