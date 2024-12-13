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شكرا لقرائتكم خبر عن "البديوي": مجلس التعاون يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع المغرب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون، قد أكد في البيان الختامي بدورته الـ 45 أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة.
جاء ذلك خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة في الخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، في العاصمة المغربية الرباط أمس.
وقد جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها بحث مسيرة التعاون المثمر بين مجلس التعاون والمملكة المغربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية في إطار خطة العمل المشتركة، وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى المستوى المنشود، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة في الخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، في العاصمة المغربية الرباط أمس.
الاجتماع الوزاري الخليجي المغربيوقدم الأمين العام لمجلس التعاون، - بناء على توجيهات وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون -، دعوة رسمية لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة في الخارج بالمملكة المغربية لحضور الاجتماع الوزاري الخليجي المغربي، المزمع عقده يوم 6 مارس 2025 في المملكة العربية السعودية.
وقد جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها بحث مسيرة التعاون المثمر بين مجلس التعاون والمملكة المغربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية في إطار خطة العمل المشتركة، وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى المستوى المنشود، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.