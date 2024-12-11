شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: نراقب ما يحدث في سوريا ونتواصل مع كافة القوى السياسية الموجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، أن روسيا تراقب بعناية ما يحدث في سوريا وتتواصل مع كافة القوى السياسية الموجودة على الأرض..قائلا : "روسيا ترغب في رؤية الوضع في سوريا يستقر في أقرب وقت ممكن لإتاحة الفرصة للوصول إلى آفاق انتقال الوضع نحو مسار قانوني".



ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم عن بيسكوف قوله : "إن موسكو ستنطلق من الحقائق التي تظهر على الأرض في سوريا".



وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعتقد أن العملية العسكرية الخاصة أسهمت في إضعاف روسيا في الشرق الأوسط : أجاب بيسكوف:"ساعدت روسيا الجمهورية العربية السورية على التعامل مع الإرهابيين، وساعدت على استقرار الوضع، بعد أن هدد هذا الوضع المنطقة بأكملها، وبذلت الكثير من الجهد من أجل هذا، ثم أنجزت روسيا مهمتها، وبعد ذلك واصلت قيادة الأسد العمل في بلدهم، وشاركت في التنمية في بلدهم".