الخليج اليوم .. بعد سقوط الأسد.. العليمي: حان الوقت لترفع إيران يدها عن اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إنه حان الوقت لترفع إيران يدها عن اليمن، وتحترم سيادته وهويته، وتمكن أبنائه من بناء دولتهم، وصنع المستقبل الأفضل الذي يستحقونه جميعا.

جاء ذلك، في سياق تهنئته للشعب السوري، بسقوط نظام الأسد، وعودة بلادهم إلى حاضنته العربية، وحضوره البناء في الأسرة الإقليمية، والدولية.

وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في تغريدة على صفحته بمنصة "إكس"، على هذه اللحظة التاريخية التي أكد فيها الشعب السوري حقه في رفض الوصاية الإيرانية الأجنبية.

وفي اجتماعه، أمس الأحد، هنأ مجلس القيادة الرئاسي اليمني، السوريين بـ"إسقاط الوصاية الإيرانية وعودة دمشق للحاضنة العربية".

وأكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، دعمه لوحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وإرادة شعبها في الحرية والتغيير وإحلال السلام.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد ناقش الاجتماع، المتغيرات الإقليمية وانعكاساتها على الساحة الوطنية، بما في ذلك التطورات الأخيرة في سوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، والهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، وتداعياتها "المدمرة" على الأمن الغذائي، والسلم والأمن الدوليين.

وكانت الفصائل السورية المسلحة أعلنت سقوط نظام الأسد، ودخول قواتها إلى العاصمة دمشق -فجر امس الأحد- تتويجا لسلسلة من الانتصارات الخاطفة التي حققتها في الأيام الماضية تباعا في حلب وحماة ثم حمص، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.