شكرا لقرائتكم خبر عن "لن نسمح".. أمريكا توضح كيفية تعاملها مع "داعش" في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

داعش في سوريا

الإرهاب والتطرف

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة عازمة على منع تنظيم داعش من إعادة تنظيم صفوفه في سوريا، وكذلك الحؤول دون تفكك هذا البلد بعد إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.وقال بلينكن خلال مناسبة في وزارة الخارجية "سيحاول داعش استغلال هذه المرحلة لإعادة بناء قدراته وتنظيم صفوفه.كما أثبتت ضرباتنا الدقيقة خلال نهاية الأسبوع، نحن عازمون على عدم السماح بحصول ذلك".وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب، أعلن أن واشنطن لا مصالح حيوية لديها في البلاد التي تشهد نزاعًا منذ العام 2011.بينما قال بلينكن، إن لواشنطن سلسلة من المصالح في سوريا، بينها الحفاظ على وحدتها.وتابع: "لدينا مصلحة واضحة في بذل كل ما في وسعنا لتجنب تفكك سوريا، والهجرات الجماعية من سوريا، وبالتأكيد تصدير الإرهاب والتطرف".وذكر أن للولايات المتحدة "مصلحة واضحة في ضمان عدم وقوع أي أسلحة دمار شامل أو مكونات منها بقيت في سوريا في الأيدي الخطأ".