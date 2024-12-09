شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن مقتل 7 جنود وضباط في لبنان وغزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 7 من جنوده وضباطه، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في جنوب لبنان ومعارك شمال قطاع غزة

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.