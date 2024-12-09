شكرا لقرائتكم خبر عن حرب السودان.. مقتل 28 شخصًا في قصف محطة للوقود بالخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل 28 مدنيًا في قصف محطة للوقود في منطقة تقع في جنوب الخرطوم وتخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، وفقما أفادت شبكة مسعفين متطوعين.

وأعلنت "غرفة طوارئ جنوب الحزام" في بيان يوم الأحد، أن قصفا لمحطة وقود في جنوب الخرطوم أسفر عن وفاة 28 شخصًا وإصابة 37 شخصًا بجروح متفاوتة.

ولفتت إلى أن الإصابات تضمنت 29 حالة حروق، من بينها 3 حالات تعاني حروقًا من الدرجة الأولى، فضلًا عن 8 حالات أخرى تعاني إصابات ناجمة عن الشظايا".

تقدم الجيش السوداني

يشهد السودان منذ أبريل 2023، حربًا بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، ومنذ أسابيع يحقق الجيش تقدمًا نحو الخرطوم في مسعى لاستعادة السيطرة على العاصمة.



وتتخذ الحكومة الموالية للبرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مقرًا في بورت سودان الواقعة على البحر الأحمر.

3,1 مليون نازح

وخلفت الحرب عشرات آلاف القتلى وشردت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3,1 ملايين نزحوا خارج البلاد، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، وتسببت وفقًا للأمم المتحدة، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على سنجة، عاصمة ولاية سنار الواقعة إلى الجنوب من الخرطوم والتي بقيت لمدة 5 أشهر تحت سيطرة قوات الدعم السريع.



إنجاز استراتيجي

تعد سيطرة الجيش السوداني على سنجة إنجازًا استراتيجيًا في الحرب لوقوعها عند محور أساسي يربط بين مناطق يسيطر عليها في شرق السودان ووسطه.

في هذه الأثناء، سيطرت قوات الدعم السريع على الغالبية الساحقة من أراضي إقليم دارفور في غرب البلاد، وهي تواصل تقدمها نحو جنوب شرق البلاد الخاضع لسيطرة الجيش.