شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء السودان: 2.5 مليون دولار خسائر القطاع الصحى فى سنجة بسبب هجمات الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

اتهمت شبكة أطباء السودان، ميليشيا الدعم السريع بنهب إمدادات طبية وأدوية وأصول قيمتها 2.5 مليون دولار، من مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار، مشيرة إلى أن عناصر الدعم السريع قامت بتهريبها بغرض بيعها خارج البلاد.

وقال بيان من شبكة أطباء السودان اليوم الثلاثاء :"كشف فريق شبكة أطباء السودان بولاية سنار عن فقدان القطاع الصحي بالولاية لمستودعات إمدادات طبية وأصول تقدر قيمتها بـ 2.5 مليون دولار، كانت تتبع لمركز الإمدادات الطبية بمدينة سنجة، حاضرة ولاية سنار، قبل نهبها من قبل قوات الدعم السريع وتهريبها إلى مناطق سيطرتها. وهذا يمثل خسارة كبيرة لمخزون الإمدادات الطبية في الولاية".

وتابع البيان :"وتدين شبكة أطباء السودان الاعتداءات المستمرة على القطاع الصحي في البلاد، وعمليات التجريف الممنهج للمخزون الاستراتيجي من الأدوية والإمدادات الطبية".

واستمر البيان :"فقد بدأت هذه الاعتداءات بنهب الإمدادات المركزية، تلتها نهب إمدادات عدد من الولايات وتهريبها إلى مناطق سيطرة الدعم السريع، وبعضها تم تهريبه بغرض بيعه خارج البلاد".

