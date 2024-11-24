شكرا لقرائتكم خبر عن رصد أول إصابة بجدري الماء في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

وضع مستقر

الدمام - شريف احمد - أفاد مصدر طبي يمني أمس السبت، برصد أول حالة إصابة بمرض جدري الماء في البلاد، وذلك في محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان.وذكر مصدر طبي في محافظة المهرة، لوكالة الأنباء الألمانية، أن سلطات المحافظة رصدت إصابة بمرض فيروس جدري الماء في ميناء نشطون بالمحافظة.وأضاف أن الوضع الصحي للشخص المصاب مستقر ويخضع للعلاج، بينما تم فحص المخالطين له وتبين عدم إصابتهم.ولفت إلى أن هذه هي أول حالة مصابة بهذا المرض يتم رصدها في المهرة واليمن بشكل عام.ويصيب جدري الماء العديد من الأشخاص في العالم، ويتعرض عدد من كبار السن للموت كل عام بعد إصابتهم بالفيروس المسبب لهذا المرض شديد العدوى.